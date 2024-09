Welche Kosten können im Gesundheitswesen durch KI gespart werden?

Welche Kosten können im Gesundheitswesen durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gespart werden? Die Boston Consulting Group (BCG) ist dieser Frage in einer aktuellen Studie nachgegangen. Laut ihren Berechnungen könnten in Deutschland bis zu 125 Milliarden Euro im Jahr eingespart werden – also knapp ein Viertel des Gesamtetats für Gesundheit. Andere Studien sehen sogar Einsparpotenziale bis zu 30 Prozent, wie das Handelsblatt am heutigen Montag berichtet.