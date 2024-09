Schlaf kann nachgeholt werden

Mithilfe von Beschleunigungsmessern wurden die Schlafgewohnheiten der Teilnehmer aufgezeichnet und in vier Gruppen (Quartile) unterteilt. Die Gruppen wurden basierend auf der Differenz zwischen Schlafzeit am Wochenende und unter der Woche eingeteilt. Die Teilnehmer der Gruppe Q1 schliefen am wenigsten, während Personen der Gruppe Q4 am längsten schliefen. Die Ergebnisse sind vielversprechend: Menschen, die am Wochenende mindestens 1,28 Stunden zusätzlichen Schlaf nachholten, hatten ein um 19% geringeres Risiko, eine Herzerkrankung zu entwickeln im Vergleich zu jenen, die am Wochenende weniger als unter der Woche schliefen. Bei denjenigen, die unter der Woche regelmäßig an Schlafmangel litten, sank das Risiko sogar um 20%. Über einen Zeitraum von fast 14 Jahren hinweg wurden die Teilnehmer beobachtet, um das Auftreten von Herzerkrankungen zu dokumentieren. Zu den untersuchten Erkrankungen zählten unter anderem ischämische Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, Vorhofflimmern und Schlaganfall. Die Ergebnisse zeigen, dass ausreichender Schlaf – auch wenn er erst am Wochenende nachgeholt wird – einen wichtigen Beitrag zur Vorbeugung dieser Erkrankungen leisten kann.

Literatur

Catching up on sleep on weekends may lower heart disease risk by up to 20%. Pressemitteilung der European Society of Cardiology vom 29. August 2024