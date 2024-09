Bühler: „Wir müssen an einem Strang ziehen“

In der Folgezeit schloss Bühler nicht nur sein Studium ab. Er machte in der Corona-Zeit auch ganz deutlich, welche Bedeutung die Apotheken vor Ort haben: In der Apotheke seiner Mutter wurden Desinfektionsmittel hergestellt, dann ging es weiter mit Testzentren und letztlich auch Impfungen. Berufspolitisch zog es Bühler dann in den Beirat des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg. Das reichte ihm allerdings nicht, Anfang 2024 wurde er Vorstandsmitglied im via.

Nun steht er also an der Verbandsspitze von via und ist voller Tatendrang. Wenn es im LAV für seinen Geschmack mal etwas zu lange dauert, hat er damit eine weitere Möglichkeit, für innovative Ideen im Apothekenbereich zu werben. Dabei geht es ihm nicht darum, einfach ein Protestverein zu sein – auch wenn er sich kritische Nachfragen vorbehält. Bühler will neue Ideen schmieden und kommunizieren: „Mir ist es besonders wichtig, einen konstruktiven Dialog zu führen – sowohl mit der Bundespolitik als auch mit unseren Standesvertretungen. Es ist unser gemeinsames Ziel, die Apothekerschaft nachhaltig zu stärken. Konfrontation ist hier nicht der richtige Weg, vielmehr müssen wir an einem Strang ziehen, um die Zukunft der Apotheken zu sichern.“