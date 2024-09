Gutes Personal braucht auch gute Führung

Arzneimittel ohne Rezept

Mehrfach habe sie dabei auch beobachtet, wie verschreibungspflichtige Arzneimittel ohne Vorlage eines Rezeptes den Besitzer wechselten. Das tatsächliche Ausmaß dessen sei ihr jedoch erst während der langfristigen Abwesenheiten des Apothekenleiters bewusst geworden. Mittlerweile war sie mehrfach täglich mit Kundschaft konfrontiert, die ihre Arzneimittel ohne ein ärztliches Rezept von ihr einforderten oder dieses irgendwann nachreichen wollten. Viele dieser Menschen reagierten ungehalten und aggressiv als die Apothekerin ihnen die Problematik dessen erklärte und den Wunsch daher verneinen musste. „Dieser bedenklichen Praxis wollte ich von Anfang an einen Riegel vorschieben“, so Güler. Sie habe daher direkt zu Beginn ihrer Tätigkeit als Chefvertretung auch das Gespräch mit ihrem Kollegium gesucht und unmissverständlich klar­gemacht, dass sie als diensthabende Apothekerin keinerlei Verstöße gegen das geltende Recht toleriere. Hierüber setzten sich jedoch manche PTAs regelmäßig hinweg, insbesondere die bereits genannte „Chef“-PTA. Wenn Güler dies mitbekam, suchte sie erneut das Gespräch und konfrontierte die Kolleginnen mit der Rechtslage. Jedoch sei sie hier immer wieder auf taube Ohren gestoßen. „Das war denen völlig egal. Man hätte das immer schon so gemacht und der Chef wolle ja, dass die Stammkundschaft glücklich ist“, berichtet Güler aufgebracht. „Nachdem ich dennoch nicht nachgegeben habe, haben die Kolleginnen angefangen mich anzulügen, um doch weiter Arzneimittel ohne gültige Rezepte abgeben zu können.“

Zu naiv und zu loyal

Die verzweifelte Apothekerin suchte in dieser Sache auch immer wieder den Kontakt zu ihrem damaligen Chef. Wenn sie ihn telefonisch erreichen konnte, habe dieser immerzu versucht sie zu beschwichtigen, jedoch keinerlei Lösungen angeboten. Es dauerte dennoch eine ganze Weile bis Güler erkannte, dass sich trotz all ihrer Versuche nichts in dem Betrieb ändern wird, woraufhin sie schließlich den Arbeitgeber wechselte und nie wieder zurückblickte. Heute, viele Jahre später, kann sich die Apothekerin die damalige Situation nur damit erklären, dass es ihrem Chef wohl ausschließlich um ein gutes Betriebsergebnis gegangen war. Und um dieses zu erreichen, waren ihm augenscheinlich auch regelmäßige Rechtsverstöße recht, sogar zulasten einer anderen approbierten Person. Sie selbst sei trotz der immensen Belastung, aufgrund ihres jungen Alters und der wenigen Erfahrung viel zu naiv und loyal gewesen.

Die Thematik um diese gesetzeswidrige Arbeitsweise war für Alev Güler nur die Spitze des Eisbergs. Durch die Gesamtheit ihrer Erfahrungen in dieser Apotheke weiß sie heute, was sie sich vom Arbeitsplatz Apotheke wünscht und was für sie absolute Ausschlusskriterien sind. Jedes gute Team braucht ihrer Meinung nach un­bedingt eine Führungskraft, die dieser Bezeichnung auch gerecht wird.