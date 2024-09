Was gibt es beim Deutschen Apotheker Verlag auf der Expopharm?

Kennen Sie bereits das CardLink-Angebot von apotheken.de? Oder suchen Sie schon lange einen Weg, die Fachliteratur in der Apotheke irgendwie digital zu verwalten? (Das geht nämlich mit der DAV-Bibliothek). Dann auf zum Stand vom Deutschen Apotheker Verlag auf der Expopharm in München! Vom 9. bis 12. Oktober finden Sie uns in Halle B6 am Stand E58.