Lieber Fasten als Metformin?

Die 5:2-Diät könnte für viele Menschen mit Typ-2-Diabetes eine attraktive Option sein. Sie bietet die Möglichkeit, den Blutzucker zu kontrollieren und Gewicht zu verlieren, ohne dass man jeden Tag streng auf die Kalorienzufuhr achten oder Arzneimittel einnehmen muss. Gerade für Menschen, denen eine dauerhaft strikte Diät schwerfällt, könnte diese Form des Intervallfastens eine Alternative sein. Ob sich diese positiven Effekte langfristig halten lassen, muss in weiteren Studien gezeigt werden.

