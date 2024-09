Doppelt abgerechnet

Die Apotheke berichtet, dass der Patient tags zuvor tatsächlich ein E-Rezept über das fragliche Arzneimittel erhalten hatte. Dies führte in der Folge nachträglich zu einem Retax. Allerdings kam das offensichtlich bei der Vorlage des zweiten Rezeptes seitens des Patienten nicht zur Sprache. Solange er kein Kundenkonto in der Apotheke hat und nicht zufällig durch dieselbe Mitarbeiterin bzw. denselben Mitarbeiter bedient wird, kann wohl kaum verlangt werden, ein ordnungsgemäß ausgestelltes Rezept dahin­gehend zu prüfen, ob es an einem anderen Tag eventuell bereits vor­gelegt worden sein könnte.

Darüber hinaus unterliegen Apotheken gem. § 17 Abs. 4 ApBetrO dem Kontrahierungszwang: Wird ein Rezept vorgelegt, bei dem keine Bedenken oder ein Fälschungsverdacht gegen eine Belieferung sprechen, so muss dieses innerhalb einer der Verschreibung angemessenen Zeit beliefert werden. Es ist an keiner Stelle festgehalten, dass die Apotheke zuvor prüfen muss, ob Versicherte schon im Vorfeld eine ähnlich oder gar gleich lautende Verordnung erhalten haben. In den allermeisten Fällen wäre das auch gar nicht möglich. Das zweite Rezept hätte ja auch in einer anderen Apotheke vorgelegt werden können – wäre dann die andere Apotheke retaxiert worden? Außerdem kann es auf Seiten der Ärzte durchaus Gründe für eine weitere Verordnung gegeben haben: beispielsweise eine Verordnung für eine längere Reise oder, dass die Packung des ersten Arzneimittels verloren ging. Diese Entscheidung liegt im ärztlichen Ermessen und solange das Rezept einwandfrei ausgestellt wird, kann dieses auch von der Apotheke ganz normal beliefert werden.