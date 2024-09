Der lange Schatten der Pandemie

Der US-Medienunternehmer Mark Zuckerberg, Gründer von Facebook, beklagt sich im Nachhinein über eine seiner Meinung nach unverhältnismäßige Einflussnahme der US-Regierung von Joe Biden während der Pandemie auf die Berichterstattung seines Unternehmens. Staatsbeamte hätten im Jahr 2021 massiven Druck ausgeübt „bestimmte Inhalte zur Pandemie, einschließlich Humor und Satire, zu zensieren“, schreibt Zuckerberg in einem Brief an den Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses. Zuckerberg bedauere, damals dem Druck nachgegeben zu haben: „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir unsere inhaltlichen Standards nicht aufgrund des Drucks einer Regierung in die eine oder andere Richtung aufgeben sollten – und wir sind bereit, uns zu wehren, wenn so etwas noch einmal passiert.“