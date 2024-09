Neue S3-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie der Gicht

Vom 18. bis 21. September 2024 findet der Deutsche Rheumatologiekongress in Düsseldorf statt. Dr. med. Uta Kiltz, Oberärztin am Rheumazentrum Ruhrgebiet in Herne, informierte die Teilnehmenden zur neuen S3-Leitlinie „Diagnostik und Therapie der Gicht“ in der Session zum DGRh-Leitlinien Update (DGRh = Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische Immunologie).

Die Behandlung der Gicht finde in verschiedenen Settings statt, ein großer Teil der Patient:innen werde im allgemeinmedizinischen Sektor versorgt. Rheumatologen sähen sehr viele Patienten, aber auch Nephrologen und Internisten, erklärte Kiltz. Unter anderem deren und drei weitere Fachgesellschaften sind in der neuen und ersten S3-Leitlinie zur Gicht abgebildet, und auch Patientinnen und Patienten sind durch die Deutsche Rheuma-Liga vertreten. Die enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Fachgesellschaften und die aktive Beteiligung von Patientenvertreter:innen sei ein wesentlicher Fortschritt bei der neuen S3-Leitlinie, wird auch in einer von der DGRh veröffentlichten Pressemitteilung betont. Zuvor gab es bereits S2e-Leitlinien, deren Evidenzen mit in die neue Leitlinie überführt wurden. Als Quellleitlinie diente die britische Leitlinie zur Gicht.