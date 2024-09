Was erwartet die Apotheken in Brandenburg?

In Brandenburg wird am kommenden Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Wie zuvor schon in Sachsen und Thüringen liegt auch hier die AfD laut Umfragen vor. Allerdings sieht es in Brandenburg für die SPD besser aus: Die Partei des regierenden Ministerpräsidenten Dietmar Woidke rangiert an zweiter Stelle. Was den Apotheken in den Wahlprogrammen der Parteien versprochen wird, hat sich die DAZ genauer angeschaut und zusammengetragen.