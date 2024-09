Gesund.de bewirbt CardLink zur Primetime im TV

Auch wenn CardLink nur eine Übergangstechnologie sein soll, dürfen die Apotheken vor Ort das Feld nicht Versendern überlassen. In diesem Punkt sind sich die beteiligten Anbieter im Markt von apotheken.de über ia.de und gesund.de bis hin zur Sanacorp einig. Allerdings will man offenbar DocMorris und ShopApotheke nicht nur technologisch die Stirn bieten, sondern auch im Marketing. Zumindest gilt das für gesund.de. Die von Phoenix und Noventi ins Leben gerufene Plattform startet dieser Tage eine neue Werbekampagne. Der Claim „gesund.de? Kenn ich. E-Rezept scan ich.“ Teil der Kampagne ist auch ein neuer TV-Spot, der am kommenden Samstag seine Premiere feiert. Und zwar zur besten Sendezeit im deutschen Fernsehen: in der ARD vor der Tagesschau. Für den 52-sekündigen TV-Spot hat sich gesund.de die Lizenzrechte an dem weltbekannten Song „Don’t Worry, Be Happy“ von Bobby McFerrin gesichert. Der Songtext wurde für die Kampagne in „Ich kenn’ das, ich scan das“ umgeschrieben und von echten Apotheker*innen und Patient*innen gesungen, heißt es in einer Mitteilung.