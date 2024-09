„Ein Schlag ins Gesicht der Patienten und Heilberufe“

Am vergangenen Dienstag hatten sich Apotheker in der „Bild“ zu Wort gemeldet, um über die Tragweite der bestehenden Arzneimittellieferengpässe zu informieren. Tags darauf war in der „Bild“ dann zu lesen, wie das Bundesgesundheitsministerium (BMG) die Lage einschätzt. Aus seiner Sicht geht es um „lediglich punktuelle Engpässe in einem komplexen Markt“. Patient*innen hätten „fast immer“ Zugriff auf wirkstoffgleiche Alternativprodukte.