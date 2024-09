474 Euro für jeden Vollnotdienst

Der NNF überweist die entsprechenden Beträge im Laufe dieser Woche an die Apotheken. Apotheken, die dem elektronischen Bescheidversand zugestimmt haben, erhalten die Auszahlungsbescheide für Notdienste, TI-Monatspauschalen und pharmazeutische Dienstleistungen in einzelnen E-Mails. Anderenfalls kommt alles zusammen in einem Brief.

Im derzeit stockenden Apotheken-Reformgesetz ist vorgesehen, die Notdienste künftig noch besser zu honorieren. Dafür soll ein Teil der bislang für die Finanzierung der pharmazeutischen Dienstleistungen vorgesehenen Gelder künftig in den NNF-Topf für die Notdienste fließen. 50 Millionen Euro sollen so umgeschichtet werden, die Notdienstpauschale auf rund 550 Euro steigen.