RSV-Prophylaxe für Babys jetzt auf Kassenkosten – bald auch für Senioren

Werdende Eltern oder Eltern von Säuglingen im ersten Lebensjahr können optimistisch auf die kommende RSV-Saison (Respiratorisches Synzytial-Virus) blicken: Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt Nirsevimab (Beyfortus®) seit Juni zur RSV-Prophylaxe für alle Säuglinge im ersten Lebensjahr – und mittlerweile ist auch die Finanzierung geklärt. Wie der GKV-Spitzenverband laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) gestern mitteilte, ist der Schutz für Babys künftig auf Kassenkosten möglich. Am 13. September wurde die entsprechende „Verordnung zum Anspruch auf Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe gegen Respiratorische Synzytial Viren (RSV-Prophylaxeverordnung)“ im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Sie ist am 14. September in Kraft getreten und wörtlich heißt es darin: