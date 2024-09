Olivér Várhelyi als neuer EU-Kommissar für Gesundheit nominiert

Die Nominierung des neuen EU-Gesundheitskommissars sorgt für kritische Reaktionen bei Gesundheitsexperten. Olivér Várhelyi war bereits in seinem letzten EU-Amt unangenehm aufgefallen. Dass er nun den Bereich Gesundheit leiten soll, ist für einige ein Zeichen dafür, dass das Ressort in der kommenden Amtszeit an Bedeutung verlieren wird.