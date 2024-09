Liebe ist nicht gleich Liebe

„Ihr Kind läuft Ihnen freudig auf einer sonnigen Wiese entgegen. Sie lächeln zusammen und die Sonnenstrahlen flackern auf euren Gesichtern. Du fühlst Liebe für dein Kind.“ So oder so ähnlich klangen die Kurzgeschichten, die finnische Forscher der Aalto Universität ihren Probanden in einer Studie vorspielten. Was in den Geschichten wechselte, war der Protagonist: vom romantischen Partner, dem Kind, einem Freund bis hin zum Haustier (Hund oder Katze) oder einem Fremden. Auch die umgebende schöne Natur wurde als Beispiel genutzt, um die Emotionen der Probanden anzusprechen. Ziel war es, über funktionelle Magnetresonanztomographie zu beobachten, wie verschiedene Arten von Liebe Bereiche des Gehirns aktivieren. Zur Kontrolle wurden auch neutrale Geschichten abgespielt und die Ergebnisse verglichen.