Nachwuchsförderung sichert Gesundheitsversorgung

In Brandenburg haben Zahnärzte, Ärzte, Kliniken, Psychotherapeuten und Apotheker am Montag die Landesregierung zum Handeln aufgerufen, um in Zukunft eine „bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu sichern“.

In einer gemeinsamen Presseerklärung fordern unter anderem die Landesapothekerkammer und der Apothekerverband Brandenburg sowie die Kassen(zahn)ärztliche Vereinigung und Landes(zahn)ärztekammer die Schaffung „staatlicher Studienangebote in Brandenburg, insbesondere für Zahnmedizin und Pharmazie.“ Experten aus den verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens sollen aktiv in politische Entscheidungen eingebunden werden, fordern die Organisationen, um einer Verschlechterung der Versorgung insbesondere in ländlichen Regionen entgegenzuwirken.