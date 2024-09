Impfanamnese: Was müssen Apotheker fragen?

Mit Inkrafttreten des Masernschutzgesetzes am 1. März 2020 fiel der Startschuss: Im Rahmen von Modellvorhaben können Apotheker ab sofort gegen Grippe impfen. Der niedrigschwellige Zugang zur Impfung in Apotheken bietet die Chance, die Impfquote gegen Influenza vor allem in den Risikogruppen zu steigern. Dass das funktioniert, haben unsere Autorinnen und Autoren während ihrer Tätigkeiten in Apotheken in Großbritannien und der Schweiz selbst erlebt. Nutzen auch Sie die Chance, neues pharmazeutisches Terrain zu betreten und gleichzeitig Ihren Kunden einen wichtigen Service zu bieten!

Mit dieser Arbeitshilfe bereiten Sie sich optimal vor:

Ein Apotheker und Jurist für Medizinrecht analysiert für Sie umfassend die rechtlichen Rahmenbedingungen. Dabei nimmt er auch Stellung zu Haftungsfragen, Notfallmaßnahmen und Versicherungsthemen.

Die Arbeitshilfe fasst zudem alle wichtigen Fakten rund um die Influenza-Infektion, die Impfstoffe sowie deren potenzielle Nebenwirkungen und Kontraindikationen zusammen und gibt praktische Hilfestellung für die Durchführung und Dokumentation der Schutzimpfung in der Apotheke. Dabei orientiert sie sich an der BAK-Leitlinie zur Grippeimpfung in öffentlichen Apotheken.

Das sind Ihre ganz speziellen, praktischen Helfer:

Fotodokumentation zur Durchführung der Injektion, inklusive Poster

QMS-Musterprozess

Muster-Infoblätter für Patienten vor und nach der Impfung

Anleitung zu Hygienemaßnahmen, zum Arbeitsschutz und zu Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Nadelstichver­letzungen

Musterformulare für Gefährdungsbeurteilung und Betriebsanweisung

Muster-Notfallplan

Fallbeispiele zu Grenzsituationen in der Apotheke

Die Formulare finden Sie zum Download auf www.Online-PlusBase.de.

Martina Schiffter-Weinle, Dennis A. Effertz, Lars Peter Frohn

Grippeimpfung

Arbeitshilfe für die Apotheke

Unter Mitarbeit von Pamela Kantelhardt

Kartoniert, XII, 132 Seiten, 31 farb. Abb., 3 farb. Tab., 21,0 × 29,7 cm Downloadmöglichkeit auf Online-PlusBase; Posterbeilage, 1. Auflage, 36,00 Euro

ISBN: 978-3-7692-7616-9

Deutscher Apotheker Verlag 2021

