Lange Nacht des Impfens: Landkarte ist online

Die Impfaktion findet bewusst abends, außerhalb der Öffnungszeiten, und auch außerhalb der üblichen Sprechzeiten der Ärzte statt. „Wir sind keine Konkurrenz zu den Arztpraxen, sondern ein ergänzendes Angebot“, betont Gnekow. „Zu uns kommen ganz andere Menschen – Berufstätige, die nach ihrem Feierabend kommen wollen, junge Menschen, die Termine ohne lange Wartezeiten schätzen, die über ein Online-Tool vergeben werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass nicht ein Patient weniger in der Arztpraxis geimpft wird, weil wir angefangen haben zu impfen, sondern dass wir durch dieses niederschwellige An­gebot die Impfquote steigern. Die Aufgabe, die wir haben, all diese Menschen zu versorgen, ist so groß, da muss jeder mithelfen!“

Die Hamburger Apothekerin selbst hat positive Erfahrungen mit den umliegenden Arztpraxen gemacht: Ein Hals-Nasen-Ohrenarzt schloss sich im letzten Jahr der Aktion an und veranstaltete am selben Tag einen „Impfnachmittag“, so dass ein naht­loses Impfangebot von Praxis und Apotheke gemeinsam von mittags bis in den späten Abend entstand, das jeder nach seinen individuellen Wünschen wahrnehmen konnte. „Wenn wir so was öfter hinbekämen, wäre das natürlich großartig“, schwärmt Gnekow, und ermuntert Kollegen, mit der Idee auf ihre um­liegenden Ärzte zuzugehen.