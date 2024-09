Zwei von drei COPD-Patienten benutzen Inhalator falsch

Zwei von drei Patient:innen mit chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) benutzen ihren Inhaler falsch. In einer Studie an einem Schweizer Krankenhaus haben 96 COPD-Patient:innen ihre Inhalationstechnik vor einem geschulten Physiotherapeuten demonstriert. Innerhalb von 72 Stunden nach der Krankenhauseinweisung wurde so anhand einer Checkliste überprüft, ob die Patient:innen richtig inhalierten. Auf der Checkliste stand zum Beispiel, ob die Kappe des Inhalators entfernt wurde, ob die Lippen fest um das Mundstück angelegt wurden und ob nach erfolgter Inhalation der Atem mindestens 5 Sekunden angehalten wurde. Außerdem wurde der maximale inspiratorische Atemstrom (peak inspiratorx flow, PIF) gemessen.

Die Patient:innen waren im Schnitt 72 Jahre alt, 67 % hatten Exazerbationen erlitten. Im Durchschnitt verwendeten die COPD-Patienten drei Inhalatoren pro Person (292 Inhalatoren bei 96 Personen).