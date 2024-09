Scheitert das E-BtM-Rezept am Geld?

Das E-Rezept ist in der Versorgung angekommen. Arzneimittel für GKV-Versicherte werden mittlerweile fast ausschließlich elektronisch verschreiben. Doch Ärzte können bekanntlich viel mehr verordnen als „normale“ Arzneimittel. Und so werden in den kommenden beiden Jahren noch einige weitere E-Rezept-Typen hinzukommen. Das sieht zumindest das Gesetz vor (§ 360 Absatz 2 SGB V). So soll beispielsweise ab dem 1. Juli Schluss mit BtM-Rezepten aus Papier sein. Vorher wollen die Verantwortlichen die E-BtM-Rezepte in den Modellregionen Franken und Hamburg und Umgebung erproben lassen – der Oktober 2024 ist der avisierte Starttermin. Und das ist nicht mehr lang hin.