Schafft PIPE-307 die Remyelinisierung bei MS?

Das forschende Unternehmen hinter PIPE-307 hat bereits zwei klinische Phase-I-Studien an gesunden Freiwilligen mit PIPE-307 abgeschlossen [12, 13]. Derzeit rekrutieren sie Probanden für eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte klinische Phase-II-Studie (VISTA). Die 30-wöchige Studie (vier Wochen Screening, 26 Wochen Behandlungsphase) vergleicht zwei Dosen von PIPE-307 mit Placebo an insgesamt 168 Patienten im Alter zwischen 18 und 50 Jahren in den Vereinigten Staaten. Einschlusskriterium ist, dass die Probanden an einer schubförmig remittierenden MS erkrankt sind, der häufigsten initialen Form, bei der sich die schubbedingten Symptome ganz oder teilweise zurückbilden [14, 15]. Es gibt zwei primäre Endpunkte: behandlungsbedürftige Nebenwirkungen und die Veränderungen der Sehschärfe auf beiden Augen. Bei den sekundären Endpunkten interessieren sich die Studienautoren unter anderem dafür, ob PIPE-307 im Magnetresonanztomografen (MRT) sichtbar die Myelinscheiden verändert und zudem, ob sich die Gehfähigkeit der Patienten verbessert [14].

