Fischiger Geruch Metformin-haltiger Tabletten schreckt Patienten ab

Ganz neu ist es nicht: In den Jahren 2021 bis 2023 hat die AMK schon an die 300 Spontanberichte zu Metformin-haltigen Arzneimitteln erhalten. In 113 Fällen berichten die Patient*innen vom „penetranten“, „widerlichen“ oder „fischigen“ Geruch der Filmtabletten. Es traten auch Nebenwirkungen wie Übelkeit und Erbrechen auf. Nun warnt die AMK erneut davor, die Tabletten eigenständig abzusetzen.