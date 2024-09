Wenn Arbeit und Freizeit verschwimmen

Die Umsetzung muss durchdacht sein. Gerade in einer öffentlichen Apotheke mit festgelegten Öffnungszeiten und Kundenverkehr kann es herausfordernd werden dies umzusetzen. Zusätzlich sind allgemein die Möglichkeiten des Work-Life-Blendings in Apotheken begrenzter als beispielsweise in klassischen Bürojobs. Homeoffice ist nicht überall oder nur in geringem Ausmaß möglich. Die meisten Aufgaben aus der Apotheke können nicht von zu Hause aus erledigt werden. Somit gelingt die Zuordnung, was Arbeitszeit und was Freizeit ist, hier einfacher als eben in den klassischen Bürojobs mit Homeoffice.

Ob „Privates“ am Arbeitsplatz überhaupt wirklich erstrebenswert ist, muss jeder Inhaber und jede Inhaberin individuell entscheiden. Können private Telefonate und Nachrichten – abgesehen von Notfällen – wirklich nicht in die Pausen gelegt werden? Und stören die Unterbrechungen nicht die Konzentration? Dazu gibt es zu bedenken, dass private Kommunikation ohnehin nur im Backoffice stattfinden sollte – natürlich außerhalb des Kundenkontakts.

Insgesamt kann das Work-Life-Blending eine Gratwanderung darstellen, etwa wenn die Arbeit in der Apotheke leidet, oder wenn übermäßig private Aufgaben erledigt und privat kommuniziert wird. Auf der anderen Seite gilt das aber auch, wenn das Beantworten beruflich bedingter E-Mails und Nachrichten in Gruppenchats, wie WhatsApp, an freien Tagen oder nach Feierabend überhandnimmt, oder wenn beruflich bedingte Fortbildungsmaßnahmen ausschließlich in der Freizeit stattfinden (sollen) ohne jeglichen Ausgleich.

Gerade für die jungen Generationen, für die ein Austausch über moderne Kommunikationswege selbstverständlich ist, wird die Vermischung von privaten und beruflichen Nachrichten in der Freizeit weniger ein Problem darstellen. So bringt es doch den Vorteil, ebenfalls während der Arbeitszeit private Nachrichten zu beantworten.

Auch Menschen, die nicht zwischen den beiden Faktoren „Job“, als vermeintlich kräftezehrende Arbeitswelt, und „Leben“, als das stets erholsame Privatleben, unterscheiden möchten und eine Vermengung aus beidem als „zu ihrem Leben gehörend“ ansehen, werden von der unscharfen Trennung dieser Lebensbereiche profitieren. Gerade bei Personen, die ihre Arbeit als sehr sinnstiftend und erfüllend empfinden, kann das der Fall sein.