Was hinter dem Social-Media-Trend um Methylenblau steckt

Toxikologie des Methylenblaus

Die prooxidative Wirkung zeigte sich auch in einer zweijährigen toxikologischen Studie an Ratten und Mäusen. In mehreren Dosisgruppen zwischen 2,5 und 50 mg/kg Körpergewicht wurde den Tieren über zwei Jahre lang an fünf Tagen in der Woche Methylenblau verabreicht. Zwar trat in keiner Gruppe eine erhöhte Sterblichkeit auf, doch die Tiere der höchsten Dosisgruppen zeigten am Ende der Studie Zeichen von Anämie und Methämoglobinämie. Tatsächlich lebten Mäuse der Dosisgruppen länger als Tiere der Kontrollgruppe.

Dieser Effekt blieb bei Ratten aus. Unter männlichen Mäusen war allerdings die Rate an Dünndarmtumoren dosisabhängig erhöht. Bei männlichen Ratten traten nach lebenslanger Methylenblau-Behandlung vermehrt Tumore der Bauchspeicheldrüse auf [11]. Von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) wird Methylenblau in Kategorie 3 eingestuft, nicht klassifizierbar hinsichtlich seiner Karzinogenität für den Menschen.

Gehirndoping mit Methylenblau?

Biohacker, die auf Methylenblau zur Steigerung ihrer kognitiven Leistung setzen, haben damit nur teilweise recht. In niedrigen Dosen zeigt Methylenblau neuroprotektive und gedächtnisfördernde Eigenschaften. Doch wie so oft macht allein die Dosis das Gift. Ab etwa 2 mg/kg Körper­gewicht können unerwünschte Wirkungen auf­treten. Dazu gehören Übelkeit, Erbrechen, Bauch- und Brustschmerzen. Außerdem kann es zu hämolytischer Anämie und Hypotension kommen.

Haut und Schleimhäute verfärben sich blau, und auch der Urin nimmt eine dunkelblaue Farbe an [4]. Die methylenblauen Influencer berichten von einem breiten Dosisbereich. Während manche eine Dosis von wenigen mg alle paar Tage empfehlen, konsumieren andere täglich über 100 mg. Bei einer solchen Praktik sollte unbedingt auf die pharmazeutische Reinheit der Substanz geachtet werden. Industrielles Methylenblau ist zwar günstig, enthält aber auch mehrere Prozent Verunreinigungen. Einschlägige Onlineshops bieten Methylenblau-Lösungen in verzierten Tropffläschchen an, angeblich in „pharma grade“-Qualität. Dazu gibt es andere Lifestyle-Produkte wie methylenblaue Hautcremes. Pharmakologisch betrachtet ist Methylenblau eine vielfältige Substanz mit interessanten Eigenschaften. Sie wirkt neuroprotektiv und scheint in niedrigen Dosen Gedächtnis und Konzentrationsfähigkeit zu fördern, indem sie den oxidativen Metabolismus des Gehirns optimiert. Einige vielversprechende klinische Anwendungen bei schweren neuropsychiatrischen Erkrankungen werden erforscht. Methylenblau gilt allgemein als gut verträglich, es kann jedoch zu Interaktionen mit Antidepressiva kommen.

Das Phänomen von Influencern, die in sozialen Medien für die Einnahme von Methylenblau werben, scheint auf den ersten Blick harmlos, birgt jedoch auch Risiken. Ein limitierender Faktor bei der Dosierung ist die hormetische Wirkung. Für den Laien unüberschaubare pharmakologische Zusammenhänge und die unklare Qualität vieler Produkte sollten zur Vorsicht mahnen.