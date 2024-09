Bessere Abwasserreinigung führt zu höheren Arzneimittelpreisen

In einer Umfrage, die der Vorstandsvorsitzende auf der Mitgliederversammlung präsentierte, wurden knapp 5.000 Bürger*innen zum Thema befragt: 78 Prozent stimmten der Aussage zu, dass die Kosten von biologischen und chemischen Verunreinigungen von den Herstellern getragen werden sollten. Dabei gab es regionale und parteipolitische Unterschiede. Während die Zustimmung in Nordrhein-Westfalen (80,2 Prozent) und in Berlin (79,4 Prozent) am höchsten lag, fiel sie in Sachsen (71,4 Prozent) am niedrigsten aus. Gestaffelt nach politischen Präferenzen, war die Zustimmung am häufigsten bei SPD-Wähler*innen (87,7 Prozent), noch vor den Grünen (83,7 Prozent), während sie bei den AfD-Anhängern (67,7 Prozent) am geringsten ausfiel.