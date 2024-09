Liraglutid bald auch für Kinder?

Prof. Dr. Martin Wabitsch, Sektionsleiter Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie und Leiter des Endokrinologischen Forschungslabors am Universitätsklinikum Ulm stellt gegenüber dem Science Media Center klar, dass nicht alle übergewichtigen Kinder in Zukunft mit GLP-1-Agonisten behandelt werden sollten: „Das Medikament kommt zukünftig vor allem für Kinder mit extremer Adipositas in Frage und sicher nicht für alle Kinder mit Adipositas. Dies ist eine kleine Gruppe an Patienten, die durch eine starke biologische Anlage für Adipositas charakterisiert ist. Diese manifestiert sich unter anderem durch einen Defekt der zentralen Regulation von Hunger und Sättigung. Genau hier setzt Liraglutid an.“ Wabitsch stellt in Aussicht, dass auch Semaglutid langfristig für Kinder ab sechs Jahren verfügbar sein könnte: „In einer weiteren Studie, die aktuell noch an unserem Zentrum in Ulm läuft, wird ein vergleichbares Medikament (Semaglutid, das nur einmal wöchentlich injiziert wird) bei sechs- bis zwölfjährigen Kindern in einer randomisierten Studie untersucht. Wir erwarten die Ergebnisse im Jahr 2025 und denken, dass eine einmal wöchentliche Injektion weitere Vorteile bietet.“