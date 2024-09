Gothaer führt E-Rezept ein

Die E-Rezepte können über die Gematik-App eingesehen, an die Wunsch-Apotheke übermittelt und dort eingelöst werden. Voraussetzung für die Nutzung der App ist die Installation und Einrichtung der elektronischen Patiententakte (ePA)-App der Gothaer. Zudem ist die Einlösung über den Ausdruck des Tokens möglich.

Auch Online-Check-In möglich

Für die Ausstellung benötigt die Praxis lediglich die jeweilige Krankenversichertennummer (KVNR). Die kann nun per Online-Check an die Praxis übermittelt werden – ebenfalls ein neues digitales Angebot. Der Online Check-in biete für vollversicherte Kund*innen eine Alternative zur elektronischen Gesundheitskarte, reduziere die Fehleranfälligkeit und erhöhe gleichzeitig die Sicherheit bei Anmeldeprozessen in der jeweiligen Arztpraxis, erläutert die Versicherung. Für den Check-in muss demnach der von der Praxis zur Verfügung gestellte QR-Code über die Gothaer ePA-App gescannt werden. Nach Zustimmung zur Datenübermittlung werden die persönlichen Daten an die Praxis übermittelt und in deren System übernommen.

Anders als bei GKV-Versicherten, bei denen die Karte jedes Quartal neu eingelesen werden muss, soll in der Regel ein einmaliger Online-Check pro Versichertem und Praxis genügen. Das heißt, für Folgerezepte muss die Arztpraxis nicht aufgesucht werden.

Und auch die Erstattung soll durch das E-Rezept leichter werden. Laut Gothaer können Kostenbelege zu eingelösten E-Rezepten direkt an die GesundheitsApp weitergeleitet werden.