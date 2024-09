Wie kann nun aber eine Suizidprävention in öffentlichen Apotheken aussehen? Die ABDA hat bereits vor einigen Jahren einen Leitfaden mit dem Titel: „Suizidale Menschen in der Apotheke – Warnzeichen erkennen und reagieren“ für Gespräche im Umgang mit suizidgefährdeten Menschen und Patienten in der Apotheke herausgegeben. An Aktualität hat seitdem weder die Thematik noch der Leitfaden verloren. Nach wie vor ist es immens wichtig, dass Mitarbeitende in den Apotheken über mögliche Hin­weise, die suizidale Menschen geben, Bescheid wissen und diese erkennen. Es ist essenziell, die eigenen Angestellten oder Kolleginnen und Kollegen in der Apotheke dafür regelmäßig zu sensibilisieren. Die passende Ansprache und weiterführende Hilfsangebote könnten Leben retten.

Apothekerinnen und Apotheker sowie PTA spielen durch den alltäglichen persönlichen Kundenkontakt eine wichtige Rolle in der Prävention von Suiziden. Zu Gute kommt den Apothekenmitarbeitenden dabei, dass ihnen großes Ver­trauen entgegengebracht wird und sie Kunden oftmals gut kennen. So können sie entsprechend reagieren, wenn sie Auffälligkeiten oder Warnzeichen bemerken. Der Gesprächsleitfaden zeigt, wie diese erkannt werden, welche Möglichkeiten in Gesprächen und im Umgang mit den betroffenen Personen ratsam sind und wie man angemessen reagieren kann. Um weitere Hilfe in Anspruch nehmen zu können, sind Kontaktadressen und Ansprechpartner aufgelistet.