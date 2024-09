Konnektor-Laufzeit zu Ende – und jetzt?

3. High Speed Konnektor (HSK) Lösung mittels TI-Gateway

Die dritte Variante kommt ohne lokalen Konnektor in der Apotheke aus. Er wird in einem Rechenzentrum betrieben. Es ist auch kein normaler, sondern ein High Speed Konnektor. Dabei handelt es sich um eine Konnektorvariante, die speziell für den Betrieb im Rechenzentrum ausgelegt ist. Das funktioniert über zugelassene Dienstleister, die in geprüften Rechenzentren High Speed Konnektoren betreiben. Apotheken können sich über den sogenannten TI-Gateway mit dem Rechenzentrum verbinden. Einen eigenen Konnektor benötigt die Apotheke dann nicht mehr. Den ordnungsgemäßen Betrieb verantwortet der Anbieter des TI-Gateways.

Eine weitere Variante, die ebenfalls ohne lokalen Konnektor funktioniert, thematisiert der Verband allerdings nicht, die sog. TI as a Service (TIaaA). Hier steht der Konnektor in einem Rechenzentrum. RedMedical bietet diese Variante schon lange als Alternative zum lokalen Konnektor an, eine Reihe von Apotheken nutzt sie. CGM hat seit dem vergangenen Jahr „CGM Managed TI“ im Portfolio, wo die Verbindung zur TI über das CGM-Rechenzentrum erfolgt.

Noventi hat seine Lösung kürzlich gelauncht. Laut Noventi schaffe man damit die technologischen Voraussetzungen für einen reibungslosen Umstieg auf das TI-Gateway und den High-Speed-Konnektor, die sich derzeit in der Zulassung befänden.