Supermarkt in Prenzlau bietet Bestellterminal für Arzneimittel an

Im brandenburgischen Prenzlau ist seit vergangener Woche Donnerstag ein sogenanntes Apothekenterminal in einem Supermarkt in Betrieb. Kund*innen des Marktkaufcenters können hier E-Rezepte einlösen und sowohl verschreibungspflichtige als auch OTC-Produkte zum Versand nach Hause oder zur Abholung in der Apotheke vorbestellen.

Das Projekt sei eine Reaktion auf die sinkende Apothekenzahl in der Region. Der Marktinhaber Gilbert-Peter Boullay möchte damit den Zugang zu Arzneimitteln im ländlichen Raum erleichtern. In Zukunft würde er gern auch eine Abholstation für Arzneimittel in seinem Markt anbieten, berichtete am Freitag die „Lebensmittel Praxis“.