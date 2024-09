Studiengang-Aufbau: Förderverein „Zukunft Pharmazie“ gegründet

Gegründet wurde der Verein von Christian Schmidt (Detmold), Marleen Windgätter (Detmold), Manuela Schier (Minden), Katja Kesselmeier (Paderborn), Hauke Stange (Bielefeld), Lars Ruwisch (Lage), Dr. Olaf Elsner, Dr. Oliver Skopp und Dr. Hans Wiegrebe, Auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Kerstin Vieregge (CDU) und ihr Parteikollege, der NRW-Landtagsabgeordnete Klaus Hansen, sind dem Förderverein beigetreten.

„Apotheker gehören zu den Engpassberufen“, sagt Schmidt, der Vorsitzender des neuen Vereins ist. Die Zahl der Hochschulabsolventen reiche nicht aus. „Deshalb brauchen wir mehr Studienplätze“, so Schmidt. „Und wir brauchen einen zweiten Studienstandort.“ Bislang könne man in Westfalen-Lippe nur in Münster Pharmazie studieren. Viele Absolventen blieben aber nach dem Studium in der Nähe ihrer Uni-Stadt.

Der AVWL-Vorsitzende, Thomas Rochell, erklärte, Apothekerkammer und Apothekerverband Westfalen-Lippe würden zur Finanzierung von Stiftungsprofessuren beitragen. Er appelliert an alle Kolleginnen und Kollegen in der Region, ihren Beitrag zu leisten und dem Förderverein beizutreten. „Der Verein steht aber nicht nur den niedergelassenen Apothekern offen, sondern auch der Industrie, Krankenhäusern und Krankenkassen – und jedem, der die sichere und gute Arzneimittelversorgung der Bürger durch pharmazeutische Experten fördern möchten.“

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Vieregge kritisierte die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), Apotheken ohne anwesende Apotheker betreiben zu lassen. Die sei keine Lösung. „Wir brauchen die flächendeckende Versorgung der Menschen durch Apotheken – und durch Apotheker. In einer Gesellschaft, in der immer mehr ältere Menschen leben, steigt der Bedarf an Arzneimitteln und damit auch an pharmazeutischer Beratung und Betreuung“, fügte sie hinzu. „Deshalb lehnt die CDU in NRW die Pläne des Bundesgesundheitsministeriums ab.“