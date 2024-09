Männer würden sich eher in Apotheke impfen lassen

Das Impfen in den Apotheken kommt laut der Bundesregierung gut an, sie will das Angebot ausbauen. Das ging aus einer Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion Ende August hervor. „Öffentliche Apotheken stellen einen weiteren, niedrigschwelligen Zugang zu Schutzimpfungen dar“, hieß es da. Betont wurde, dass im Entwurf der Apothekenreform der Ausbau schon vorgesehen ist.

Demnach sollen die dafür geschulten Apothekerinnen und Apotheker künftig nicht nur gegen Grippe- und SARS-CoV-2 impfen dürfen, sondern auch gegen Erkrankungen, bei denen Totimpfstoffe eingesetzt werden, wie z. B. Tetanus.

Dabei ist das Interesse an Impfungen in der Apotheke hoch. Das ergab eine Umfrage der AOK Hessen. Tausend Personen ab dem Alter von 18 Jahren wurden zwischen dem 5. und 12. August in dem Bundesland befragt. Auch wenn 53 Prozent angaben, dass sie immer noch die Impfung in der Arztpraxis gegenüber der Apotheke bevorzugen würden, erklärten 34 Prozent, für sie komme beides gleichermaßen in Frage. Sechs Prozent gaben an, sich lieber in der Apotheke impfen lassen.