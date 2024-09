FDP-Fraktionschef: „Finanzielle Mittel sind vorhanden“

Die Kampagne zeigt Wirkung: Immer mehr Politikerinnen und Politiker lassen sich über die Gründe für das Apothekensterben aufklären. Vor wenigen Tagen besuchte Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) die St. Jakobi Apotheke in Schönebeck. Der CDU-Landtagsabgeordnete Tobias Krull war in der Nordpark-Apotheke in Magdeburg, der Gruppenvorsitzende der Partei Die Linke im Bundestag, Sören Pellmann, und die Gesundheitspolitikerin und sächsische Linken-Landtagsabgeordnete Susanne Schaper vor einer Weile schon in der Arkana-Apotheke in Leipzig.

Nun hat FDP-Bundestagsfraktionschef Christian Dürr die Oldenburger Dobben-Apotheke besucht und sich über die Lage vor Ort informiert. Die Apothekerinnen um die Vorstandsmitglieder der Apothekerkammer Niedersachsen Dr. Gabriele Röscheisen-Pfeifer (Inhaberin Dobben-Apotheke) und Silke Langer (Leiterin Alte Raben Apotheke in Hude) machten deutlich, dass die zunehmenden Apothekenschließungen in Niedersachsen eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheitsversorgung darstellen. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Donnerstag vergangener Woche hervor.