Statine stabilisieren koronare Plaques

Kompakte, kalzifizierte Plaques sind mit einem geringeren Herzinfarktrisiko verbunden. Im Gegensatz dazu gilt ein hoher Anteil an Low-Attenuation-Plaques als starker, unabhängiger Prädiktor für ein erhöhtes Risiko eines Myokardinfarkts. Dies schlussfolgerte eine Nachauswertung der SCOT-Heart-Studie [3]. Laut der Hypothese von Rosendael und Kollegen könnte eine zunehmende Kalzifizierung mit einem geringeren Risiko für zukünftige kardiovaskuläre Ereignisse in Ver­bindung gebracht werden.

Literatur

[1] Geisslinger G, Guderman T, Menzel S et al. Mutschler Arzneimittelwirkungen, 11. Auflage 2020, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart S. 272 – 278

[2] Van Rosendael A, van den Hoogen IJ, Gianni U et al. Association of Statin Treatment With Progression of Coronary Atherosclerotic Plaque Composition. JAMA Cardiol. 2021 doi:10.1001/jamacardio.2021.3055

[3] Williams MC et al. Low-attenuation noncalcified plaque on coronary computed to-mography predicts myocardial infarction: results from the multicenter SCOT-HEART Trial (Scottish Computed Tomography of the HEART). Circulation 16. März 2020