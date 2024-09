Nirsevimab im September für Risikokinder

Ab Oktober will Sanofi sodann „kontinuierlich weitere Beyfortus®-Dosen ausliefern, um im Zuge der kommenden Wochen allen Neugeborenen und Säuglingen in Deutschland für ihre erste RSV-Saison den Schutz vor einer Infektion zu ermöglichen“, erklärt Sanofi. Um allen Säuglingen in der kommenden Saison einen Schutz vor RSV bieten zu können, hat Sanofi eigenen Angaben zufolge die weltweiten Produktionskapazitäten von Beyfortus® um das Dreifache erhöht.