Gematik erteilt Zulassung für CardLink-Verfahren der Gedisa

Die Gedisa hat die Zulassung der Gematik für ihre CardLink-Lösung erhalten. Das teilt die standeseigene Digitalgesellschaft an diesem Donnerstag mit. Erst vor wenigen Tagen hatte das Unternehmen darüber informiert, dass das Verfahren fertiggestellt ist und in Kürze auch die Zulassung erwartet wird. „Wir danken dem gesamten Gematik-Team für die hervorragende Zusammenarbeit, die diese schnelle Zulassung möglich gemacht hat“, heißt es in der Mitteilung.

Zum weiteren Verlauf informiert die Gedisa, dass die Gematik nun in den einzelnen Betriebsumgebungen das Produkt aktivieren muss, was etwa eine Woche dauern könne. Im Anschluss wird das Verfahren veröffentlicht, die teilnehmenden Apotheken sollen innerhalb von maximal zwei Wochen freigeschaltet werden.