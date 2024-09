Wie läuft das E-Rezept in Ihrer Warenwirtschaft?

Die Gematik hat eine Umfrage zu den Erfahrungen mit dem E-Rezept-Modul in der Apothekensoftware/Warenwirtschaft (WaWi) gestartet. Die Rückmeldungen aus den Apotheken sollen helfen, den sogenannten TI-Score der Gematik zu optimieren. Der TI-Score gewährt Einblick, wie weit und wie funktional die verschiedenen Softwarenbieter die digitalen Anwendungen (E-Rezept, ePA, KIM etc.) bereits umgesetzt haben. Derzeit finden sich in diesem Überblick noch einige Fragezeichen.

Die Online-Befragung dauert laut Gematik maximal zehn Minuten. Abgefragt werden neben der genutzten WaWi unter anderem die unterschiedlichen Funktionen, die diese bietet. Eine Teilnahme ist noch bis zum 8. September möglich.

Hier kommen Sie zur Umfrage.