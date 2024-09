Wenige Neugründungen, hohe Kosten

Nur noch wenige Neugründungen

Tatsächlich finden Neugründungen von Apotheken nur noch selten statt: Insgesamt vier Prozent der durch die Apobank begleiteten rund 400 Apothekengründungen fanden 2023 an einem neuen Standort statt. Ein Prozent entfiel dabei den Angaben zufolge auf Existenzgründungen, die restlichen drei Prozent auf Filialbildungen.

Die meisten Apothekengründungen seien allerdings klassische Übernahmen von Existenzgründern. 2023 waren es 56 Prozent der Gründer, die eine Apotheke übernahmen, um sich selbständig zu machen. Wie bei den kompletten Neugründungen steigen auch die Gesamtinvestitionen für eine Übernahme seit Jahren an. 2023 sind diese im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent gestiegen und haben damit laut der Untersuchung einen neuen Höchststand erreicht: Insgesamt hätten Apotheker für Kaufpreis (530.000 Euro), Warenlager (120.000 Euro) und sonstige Investitionen (63.000 Euro) in der Summe durchschnittlich 713.000 Euro in die Hand genommen.

Die seit Jahren beobachtete Bandbreite bei den Übernahmepreisen ist weiterhin groß: Sie reicht laut den Angaben von unentgeltlichen Übernahmen, bei denen ausschließlich das Warenlager gekauft wird, bis hin zu siebenstelligen Beträgen.