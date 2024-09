Verkaufspläne für Orthomol - eine Milliarde Euro als Zielpreis?

Orthomol wurde 1991 von Glagaus Vater Kristian, der 2009 starb, und dessen Kompagnon Hans Dietl gegründet. Laut dem Magazin will der 48-jährige Inhaber das Familienunternehmen nun verkaufen und hofft dabei auf einen Milliardenerlös. Das Bieterverfahren soll Anfang dieses Monats gestartet sein. Zu den potenziellen Interessenten sollen nach Informationen aus Finanzkreisen der Pharmaanbieter Stada und der Lebensmittelkonzern Nestlé gehören. Der Schweizer Konzern hat bereits den US-Konkurrenten Pure Encapsulations im Portfolio. Keines der Unternehmen äußerte sich zu dem Thema. Aktuell hält Glagau 70 Prozent der Orthomol-Anteile, der Rest gehört laut Handelsregister der Familie seiner Schwester Gesche Hugger, die zwischenzeitlich ebenfalls in der Geschäftsführung saß.

Hohe Preise, hohe Margen

Orthomol vertreibt mehr als 30 verschiedene und überwiegend hochpreisige Nahrungsergänzungsmittel für unterschiedliche Anwendungsbereiche wie Kinderwunsch, Wechseljahre oder Darmgesundheit. „Seit über 30 Jahren entwickeln und vertreiben wir ausgewogen dosierte und für verschiedene Anwendungsgebiete zusammengesetzte Mikronährstoff-Kombinationen“, heißt es auf der Website der Firma. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben rund 500 Beschäftigte an drei Standorten und setzte im Jahr 2022 rund 154 Millionen Euro um. Der Gewinn lag bei etwa 27 Millionen Euro, wie aus dem Geschäftsbericht für das vorvergangene Jahr hervorgeht.

Das Manager Magazin verweist darauf, dass die Produktionskosten in dem Segment niedrig und die Margen hoch sind. Wenn die Kunden einmal da seien, kämen sie meistens wieder und seien bereit, viel Geld für die Präparate zu bezahlen, auch wenn deren Wirkung nicht immer wissenschaftlich erwiesen sei.

Ein Grund für die Verkaufsabsichten könnten ähnliche Branchendeals sein, bei denen hohe Preise erzielt worden sind. So erwarb der britische Finanzinvestor CVC im Jahr 2022 eine Mehrheitsbeteiligung an dem norddeutschen Jungunternehmen The Quality Group, einem Spezialisten für Sportlernahrung wie Proteinpulver und zuckerreduzierte Kraftriegel. Die Bewertung soll bei 800 Millionen Euro gelegen haben. Anfang dieses Jahres verkaufte der ehemalige Springer-Finanzchef Jörg Schweikart den etwas größeren und profitableren Berliner Orthomol-Konkurrenten Sunday Natural an CVC – angeblich ebenfalls bei einer Bewertung von 800 Millionen Euro.