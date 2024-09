Overwiening bleibt Kammerpräsidentin in Westfalen-Lippe

Damit geht Overwiening mit Rückenwind in eine weitere Wahl, der sie sich in diesem Jahr stellen muss: Auch auf ABDA-Ebene steht im Dezember eine Präsidentschaftswahl an. Ob sie dabei Gegenkandidatinnen oder -kandidaten haben wird, ist noch nicht klar. Bisher hat aus den Reihen der Standespolitik niemand seinen Hut in den Ring geworfen – möglich ist das aber auch noch kurzfristig bis zum Wahltag.

Overwiening: Politik muss Vernunft annehmen

Overwiening bedankte sich in Münster für das entgegengebrachte Vertrauen und versprach, in den kommenden fünf Jahren alles zu tun, um viel Gutes für die Apothekerinnen und Apotheker in Westfalen-Lippe zu bewirken. Das ist aus ihrer Sicht auch bitter nötig: Denn die Ampel-Koalition gefährde die flächendeckende Arzneimittelversorgung bundesweit, obwohl die Apotheken dringender denn je gebraucht würden. Der an den Bedarfen vorbei formulierte Entwurf eines Apotheken-Reformgesetzes schaffe Apotheken ab, statt sie zu stärken – Overwiening kündigte an, weiter dafür kämpfen zu wollen, die Kolleginnen und Kollegen wirtschaftlich zu entlasten und das Apothekenwesen fitzumachen für die Zukunft. Das werde jedoch nur gelingen, wenn die Bundespolitik „endlich Vernunft annimmt“.

Auch Vizepräsident Dieckerhoff wiedergewählt

Vizepräsident der AKWL bleibt Frank Dieckerhoff aus Dortmund. Auch ihn stützen neben den Mitgliedern der Gemeinschaftsliste die Aktiven Apotheker*innen: Sie verzichteten wie bei der Wahl der Präsidentin darauf, einen eigenen Kandidaten zu nominieren. Die Basisapotheker passten ebenfalls. Dieckerhoff wurde mit 95 Stimmen wiedergewählt.

Den Vorstand komplettieren Eva-Maria Gödde, Dr. Günter Hagenhoff, Dr. Claudia Brüning, Dr. Hannes Müller, Sandra Potthast, Dr. Lars Ruwisch, Dr. Philipp Schulte-Mecklenbeck, Christine Weber und Ina Richling.