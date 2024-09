DAK und IKK classic integrieren E-Rezept-Funktion

Ab sofort können Versicherte der DAK und der IKK classic eine integrierte E-Rezept-Funktion in den kasseneigenen Apps für die elektronische Patientenakte (ePA) nutzen. Das gaben beide Kassen an diesem Dienstag bekannt. Die Nutzer*innen können darin Verordnungen einsehen und Arzneimittel zum Versand oder zur Abholung in einer gewünschte Vor-Ort-Apotheke bestellen. Zudem bieten nun beide Kassen in ihren ePA-Apps auch eine Möglichkeit zur Registrierung für das Organspende-Register. Dort kann die Erklärung eingesehen und bearbeitet werden, heißt es bei der IKK classic. Laut DAK sollen später noch weitere Funktionen – wie eine Medikationsübersicht – hinzukommen.