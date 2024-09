Mehr als 300.000 Unterschriften für Rettung der englischen Apotheken

Mehr als 300.000 Unterschriften konnten bisher gesammelt werden. Am 19. September soll die Petition an den neuen britischen Premierminister Keir Starmer und seinen Gesundheitsminister Wes Streeting übergeben werden. Für diesen Tag ist ein weiterer Aktionstag der Apotheken in England geplant. Bereits am 20. Juni hatten 6.000 Apotheken zu einem Protesttag ihre Offizinen verdunkelt und schwarze Kleidung getragen, um auf ihre Lage hinzuweisen.