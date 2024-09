„Keine Zeit für Schockstarre“: Hoffnungen auf pragmatische Lösungen

Bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen konnte die AfD deutliche Zuwächse verzeichnen: Gegenüber der letzten Landtagswahl legte die in beiden Bundesländern von den Verfassungsschutzbehörden als rechtsextrem eingestufte Partei nochmal zu: In Sachsen erzielte sie 30,6 Prozent, das sind 3,1 Prozent mehr als bei der letzten Wahl. In Thüringen legte die AfD sogar um 9,4 Prozent zu und konnte mit 32,8 Prozent der angegebenen Zweitstimmen den Wahlsieg für sich verbuchen.

Noch größer waren die Zuwächse nur beim neu gegründeten Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW): In Sachsen erzielte das BSW aus dem Stand 11,8 Prozent, in Thüringen sogar 15,8 Prozent. Ohne eine der beiden Parteien wird weder in Sachsen noch in Thüringen eine Mehrheitsregierung möglich sein. Glaubt man den aktuellen Bekundungen und Unvereinbarkeitsbeschlüssen der Parteien, dann ist ein Bündnis zwischen CDU, BSW und einer dritten Partei derzeit die einzige Option in beiden Ländern, sofern man mit absoluter Mehrheit regieren will.