Feuerpause soll Impfkampagne in Gaza ermöglichen

Halima Baraka, eine 39-jährige Mutter von vier Kindern, kam am Morgen in eines der Impfzentren in Deir al-Balah. „Ich bin hergekommen, um meine Kinder vor dieser Krankheit zu schützen“, sagte sie und wies auf die beengten Lebensumstände von Binnenflüchtlingen in Zeltlagern hin. „Die Lage ist miserabel, wir haben keine Reinigungsmittel, kein gesundes Essen für unsere Kinder und überall liegt Müll herum.“ Krankheiten könnten sich leicht unter den Kindern ausbreiten.

Auch Sally Saidam aus dem Nuseirat-Flüchtlingsviertel ist gekommen, um vier ihrer sechs Kinder impfen zu lassen. „Wir kämpfen um unser Überleben, nicht nur wegen der ständigen israelischen Bombardements, sondern auch wegen Krankheiten, Hunger und Armut.“ Ihre Botschaft an die internationale Gemeinschaft: „Genug mit Tod und Zerstörung, ihr müsst uns dabei helfen, diesen Krieg zu stoppen.“