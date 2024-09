Insel-Apotheke in Helgoland vor dem Aus

Tatsächlich ist die wirtschaftliche Lage der Insel-Apotheke auch nicht das Problem. Er wolle definitiv nichts schlechtreden, sagt Hase auf die Kritik des Helgoländer Bürgermeisters Thorsten Pollmann hin, der jüngst erklärte, Hases Darstellung sei „nicht sonderlich konstruktiv“.

Pollmann erklärte gegenüber der „Kreiszeitung“, es gebe „aktuell zwei Interessenten, die die Apotheke übernehmen würden, sowie eine Dreierkonstellation, die sich den Betrieb teilen würden“. „Ich weiß allerdings von keinem“, sagt Hase – mit ihm habe man für jenen Artikel auch leider nicht gesprochen.

Nachfolger wird ab 1. Januar 2025 gesucht - Datum nicht fest

Das zuständige Landesamt für Soziale Dienste des Bundeslandes Schleswig-Holstein hat seit dem 26. Juni eine „Öffentliche Bekanntmachung zur Suche nach einem Betreiber einer Apotheke auf Helgoland“ unter anderem online veröffentlicht. Darin heißt es: „Der jetzige Betreiber der Insel-Apotheke auf Helgoland wird zum 31.12.2024 seinen Betrieb einstellen. Aus Sicht der Gemeinde ist eine Apotheke auf Helgoland unverzichtbar und die Gemeinde sieht mit der Schließung der Apotheke einen kritischen Notstand in der Arzneimittelversorgung. Daher wird zum 1. Januar 2025 ein Nachfolger gesucht.“ Weiterhin wird erläutert: „Die Insel-Apotheke ist die einzige Apotheke auf Helgoland und muss daher immer dienstbereit sein. Die Insel wird zudem von zahlreichen Gästen besucht, die kurzfristig Medikamente benötigen. Zum Versorgungsumfang gehört auch die Belieferung einer Klinik auf Helgoland.“

Das Enddatum stehe indes noch nicht genau fest, sagt Hase. „Aktuell haben wir Ende Januar im Auge. Es kommt uns aber nicht auf ein oder zwei Monate an. Sollte etwa eine Übernahme durch die Gemeinde erst zu Ende Februar oder Ende März möglich sein, würden wir natürlich so lange weitermachen“, sagt er – eine so durch die Gemeinde betrieben Notapotheke würden die Hases als Angestellte dann gerne am Laufen halten – dazu gebe es Gespräche, betont auch der Bürgermeister gegenüber der Kreiszeitung.

Auch Rettungsschwimmer, Medizinische Bademeister oder Psychotherapeuten gesucht

Durch die Veröffentlichung sei die Notlage erklärt und man wahre so die Frist von mindestens einem halben Jahr, erklärt Hase.

Dass das Apothekerehepaar Hase trotz wirtschaftlich guter Lage einfach „mehr vom Leben“ haben möchte, kann ihnen sicherlich niemand vorwerfen. Wie schrieb der Inseldichter Helgolands – James Krüss – schließlich in seinem (Kinder-)Buch „Freunde von den Hummerklippen“: „Die Moral lautet: Gold und Glück sind ganz verschiedene Sachen. Oder auch: Gold ist ein Gut, aber nicht unbedingt ein gutes.“

Wer im Übrigen Interesse an der Apotheke hat, kann sich an Carsten Hase unter e-mail@hochsee-apotheke.de, unter apothekenwesen@lasd.landsh.de an das Landesamt für Soziale Dienste Schleswig-Holstein oder den Bürgermeister von Helgoland unter t.pollmann@helgoland.de wenden. Aktuell sucht man auf der Insel auch noch unter anderem Rettungsschwimmer, Medizinische Bademeister oder Physiotherapeuten…