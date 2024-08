Die Apothekerschaft in Thüringen und Sachsen denkt, dass es ein guter Zeitpunkt ist, um noch einmal gegen die geplante Apothekenreform zu demonstrieren, sagt der Präsident der Landesapothekerkammer Thüringen, Ronald Schreiber. Er will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Botschaft mitgeben: So geht es nicht.