Gesundheitskioske sind noch nicht abgeschrieben

Die Gesundheitskioske schienen Karl Lauterbach (SPD) von Anbeginn seiner Amtszeit als Bundesgesundheitsminister ein Herzensanliegen zu sein. 2017 startete in Hamburg ein erstes Modellprojekt dieser Art, mittlerweile gibt es knapp 20 solcher niedrigschwelligen Beratungsangebote in der Republik. Lauterbachs Ziel war es, 1000 Kioske in benachteiligten Regionen und Stadtteilen zu etablieren. Sie waren ein Kernelement seines anfänglichen Referentenentwurfs für das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz (GVSG) – zusammen mit Primärversorgungszentren und die Gesundheitsregionen.