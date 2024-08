Gedisa: CardLink kommt im September

Das CardLink-Verfahren ermöglicht es, E-Rezepte ortsunabhängig mit der Versichertenkarte abzurufen. Dabei übernimmt das Smartphone die Rolle eines Kartenterminals: Die Versicherten suchen sich zunächst eine der angeschlossenen Apotheken aus, halten ihre elektronische Gesundheitskarte (eGK) an ihr Smartphone und entscheiden dann, welche ihrer elektronischen Verordnungen sie der ausgewählten Apotheke zuweisen möchten. Voraussetzung ist unter anderem, dass sowohl die eGK als auch das Smartphone der Patientinnen und Patienten NFC-fähig (NFC = Near Field Communication) sind und sie eine App nutzen, über die sie sich eine Apotheke aussuchen können. Auch die Wunschapotheke muss an diese App angeschlossen sein.

Insbesondere Arzneimittelversender wie DocMorris und Shop Apotheke setzen große Hoffnung in diesen Einlöseweg für E-Rezepte. Sie bieten CardLink bereits seit Monaten an – mit der Anbindung über die Gedisa wollen nun auch die stationären Apotheken nachziehen. Mithilfe der Gedisa-Lösung sollen Patientinnen und Patienten ihre Wunschapotheke über die hauseigene ApoGuide-App oder eine der insgesamt 17 Apps der Partner aus dem Apothekenmarkt erreichen können.

