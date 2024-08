Beschlüsse des Apothekertags verlieren Bindungswirkung für die ABDA

Auf diese Weise Druck auszuüben, wird den Antragstellern künftig nicht mehr möglich sein. Beobachter sehen diese Entwicklung kritisch. Der Deutsche Apothekertag verkomme damit zum Schaulaufen für die Standespolitik, so die Befürchtung. Tatsächlich hat die Hauptversammlung in den vergangenen Jahren ohnehin an Bedeutung verloren. Zu oft scheuten sich die Delegierten, Farbe zu bekennen und verwiesen Anträge in den Ausschuss. Auch ein Aufbäumen des Apothekerparlaments gegen die bevorstehende Entmachtung bahnt sich nicht an. Es scheint, als werde der Berufsstand diese Entwicklung weitgehend kommentarlos hinnehmen.

Gegenüber der DAZ unterstreicht die ABDA-Sprecherin, dass die Stellung der Hauptversammlung im Wesentlichen so bleiben wird, wie sie heute ist: „Sie ist das maßgebliche Gremium für die berufspolitische Willensbildung der deutschen Apothekerinnen und Apotheker und ermöglicht so insbesondere eine gewisse ‚basisdemokratische‘ Einbindung der Mitglieder von Kammern und Verbänden.“ Was die Beschlüsse des Deutschen Apothekertags künftig jedoch noch wert sein werden, wenn sie keine Bindungswirkung mehr entfalten, ist fraglich.